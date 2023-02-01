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Росіяни понад 40 разів обстріляли Херсонську область: є жертва та поранений

Фото: окупанти понад 40 разів обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів", - йдеться в повідомленні.

Сам Херсон, за даними ОВА, ворожа армія обстріляла 8 разів, через російські атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

"Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Додамо, що 30 січня росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонської області, окупанти били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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ХерсонХерсонська областьВійська РФВійна Росії проти України