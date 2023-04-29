Росіяни понад 30 разів обстріляли Херсонську область: є жертва та поранені

Російські війська за минулу добу 33 рази обстріляли території Херсонської області. Внаслідок чого одна людина загинула, а ще 6 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"За минулу добу противник здійснив - 33 обстріли, випустивши 177 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА", - написав Прокудін.

За його словами, сам Херсон ворог обстріляв 5 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію лікарні у Білозерці. Через російську агресію одна людина загинула, шестеро дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік.

Також ми писали про те, що ворог здійснив 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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