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Россияне более 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненые

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Херсонская область, Суббота 29 апреля 2023 08:14
Россияне более 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненые Фото: россияне более 30 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Херсонской области. В результате чего один человек погиб, а еще 6 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"За минувшие сутки противник совершил - 33 обстрела, выпустив 177 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА", - написал Прокудин.

По его словам, сам Херсон враг обстрелял 5 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию больницы в Белозерке. Из-за российской агрессии один человек погиб, шестеро получили ранения", - сообщил Прокудин.

Напомним, что российские оккупнаты нанесли удар по жилому кварталу Херсона. В результате обстрела погиб 42-летний мужчина.

Также мы писали о том, что враг совершил 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

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Херсон Херсонская область
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