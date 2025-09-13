Росіяни полізли до Куп'янська через трубу, але їх нищать і беруть в полон, - ЗСУ

Зазначається, що ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем ЗСУ, але ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста.

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - йдуться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони.

У ЗСУ зазначають, що у Куп'янську проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії.

За даними Генштабу, з початку операції за два тижні втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп'янська, в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, українські воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128.

"Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів", - додають у Генштабі.



Фото: Куп'янськ на карті боїв (deepstatemap.live)