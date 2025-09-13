Росіяни полізли до Куп'янська через трубу, але їх нищать і беруть в полон, - ЗСУ

Окупанти використовують трубопровід біля Куп'янська, щоб пробратися в місто. Вихід з нього не веде безпосередньо в місто і перебуває під контролем українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що ситуація у місті Куп'янську та його околицях під контролем ЗСУ, але ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста.
"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - йдуться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що у районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони.
У ЗСУ зазначають, що у Куп'янську проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії.
За даними Генштабу, з початку операції за два тижні втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп'янська, в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, українські воїни знешкодили загалом 265 росіян. В районі самого міста - ще 128.
"Крім того, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та надаючи свідчення, що будуть використані проти окупантів", - додають у Генштабі.
Фото: Куп'янськ на карті боїв (deepstatemap.live)
Куп’янськ на Харківщині був під російською окупацією. Його звільнили восени 2022 року під час Харківського контрнаступу.
Напередодні аналітики DeepState повідомили, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ через газову трубу. У мережі показали кадри, як загарбники нібито просуваються трубою. Ворог вже використовував таку тактику під час захоплення Авдіївки та Суджі.
Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич спростував, що росіяни зайшли до Куп'янська. За його словами, ситуація у місті складна.
"Насправді DeepState поспішає, немає росіян у Куп'янську. Дійсно бої точаться на околицях - це сусідня громада", - сказав він.