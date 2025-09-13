Россияне полезли в Купянск через трубу, но их уничтожают и берут в плен, - ВСУ

Отмечается, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ, но враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

В ВСУ отмечают, что в Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

По данным Генштаба, с начала операции за две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, украинские воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128.

"Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов", - добавляют в Генштабе.



Фото: Купянск на карте боев (deepstatemap.live)