Росіяни не полишають спроб захопити Мар’їнку та Авдіївку. У ЗСУ пояснили їхню мету

"Окупанти хочуть всіма силами взяти Мар’їнку, щоб показати якийсь свій успіх і намагаються оточити як завжди Авдіївку. Не вдається їм це, але вони будуть намагатись, щоб вийти на якийсь оперативний простір. Це буде для них, як вони думають, якесь покращення. Наразі отримують тільки на горіхи, отримують втрати, наші воїни стійко стоять і боронять і Авдіївку, і прилеглі населені пункти", - розповів Штупун.

Відповідаючи на питання, чи можливі якісь неприємні сюрпризи на Таврійському напрямку з боку ворога, він зазначив, що українські бійці готові давати відсіч окупантам.

"Ми готові до будь-яких дій ворога, всі наші війська в готовності, також ми не просто йдемо бездумно в наступ, ми поступово просуваємось, закріплюємось і продовжуємо далі нашу діяльність", - додав речник.

Ситуація на фронті

Українські бійці продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Це підтверджує Генштаб ЗСУ.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку і поблизу Новопрокопівки в Запорізькій області.

Також наші воїни продовжують відтискати окупантів на південному фланзі Бахмута. Сили оборони взяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка.

Більше детально про головні події на фронті за останній тиждень - в огляді РБК-Україна.