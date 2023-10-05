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Россияне не оставляют попыток захватить Марьинку и Авдеевку. В ВСУ объяснили их цель

Фото: россияне не оставляют попыток захватить Марьинку и Авдеевку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска и дальше пытаются захватить Марьинку и окружить Авдеевку в Донецкой области, однако успеха не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Оккупанты хотят всеми силами взять Марьинку, чтобы показать какой-то свой успех и пытаются окружить как всегда Авдеевку. Не удается им это, но они будут пытаться, чтобы выйти на какое-то оперативное пространство. Это будет для них, как они думают, какое-то улучшение". Пока получают только на орехи, получают потери, наши воины стойко стоят и защищают и Авдеевку, и близлежащие населенные пункты", - рассказал Штупун.

Отвечая на вопрос, возможны ли какие-нибудь неприятные сюрпризы на Таврическом направлении со стороны врага, он отметил, что украинские бойцы готовы давать отпор оккупантам.

"Мы готовы к любым действиям врага, все наши войска в готовности, также мы не просто идем бездумно в наступление, мы постепенно продвигаемся, закрепляемся и продолжаем дальше нашу деятельность", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

Украинские бойцы продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Это подтверждает Генштаб ВСУ.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продвинулись вперед возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.

Также наши воины продолжают оттеснять оккупантов на южном фланге Бахмута. Силы обороны взяли под огневой контроль трассу Бахмут - Горловка.

Более подробно о главных событиях на фронте за последнюю неделю - в обзоре РБК-Украина.

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