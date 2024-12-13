ЗМІ пишуть про оперативне оточення в районі Успенівки. Що кажуть військові

ЗМІ пишуть про нібито оперативне оточення українських військ в районі Успенівки Донецької області. Військові цю інформацію спростовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця".

"Наразі підрозділи Збройних Сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником", - кажуть військові.

Як зазначається, Збройні Сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.

У ОСУВ "Хортиця" нагадують, що перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту надається постійно через офіційні інформаційні канали Збройних Сил України, воєнкорами тощо.

"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога", - попереджають у ЗСУ.

Що цьому передувало

Поо так званий "Успенівський мішок" написали аналітики DeepState 12 грудня. Як зазначалось, є декілька ключових місць в "мішку" - Єлизаветівка - Романівка - Веселий Гай - Ганнівка, "які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін".

"А також Трудове - Успенівка - Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового окупанти лізуть в Успенівку, де закривається "мішок", - зазначалось в зведенні DeepState.

Ситуація в районі села Успенівка Донецької області (deepstatemap.live)