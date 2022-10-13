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Росіяни з початку жовтня вивезли понад 150 дітей з Херсона, - Генштаб

Фото: росіяни з початку жовтня забрали понад 150 дітей з Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові продовжують вивозити українських дітей із тимчасово окупованих областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, лише з Херсона окупантами було вивезено на територію Росії близько 170 дітей.

Раніше сьогодні самопроголошений "вріо губернатора Херсонської області" Володимир Сальдо звернувся до керівництва РФ за допомогою в евакуації, або, як висловився колаборант, "на тимчасове прибуття та відпочинок", усіх охочих з окупованої частини Херсонської області.

Пізніше самопроголошений "заступник голови ВДА Херсонської області" Кирило Стремоусов заявив, що жодної евакуації у регіоні не оголошувалося і закликав "відставити паніку".

Нагадаємо, що вчора, 12 жовтня, стало відомо, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Також ми писали, що ЗСУ знищили командно-наглядовий пункт окупантів у Херсонській області.

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