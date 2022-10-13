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Россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона, - Генштаб

Фото: россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, с начала октября, по имеющейся информации, только из Херсона оккупантами были вывезены на территорию России около 170 детей.

Ранее сегодня самопровозглашенный "врио губернатора Херсонской области" Владимир Сальдо обратился к руководству РФ за помощью в эвакуации, или, как выразился коллаборант, "на временное прибывание и отдых", всех желающих с оккупированной части Херсонской области.

Позже самопровозглашенный "заместитель главы ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в регионе не объявлялось и призвал "отставить панику".

Напомним, что вчера, 12 октября, стало известно, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

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