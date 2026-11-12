Росіяни почали застосовувати реактивні "Шахеди" по-новому, - "Флеш"

Російські війська винайшли нову тактику застосування реактивних "Шахедів". Відтепер ворожі дрони вимикають двигун перед ударом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
"Поширюється інформація про додатковий електричний двигун на "Шахеді" для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є – це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом", - заявив Бескрестнов.
За його словами, реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші.
Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху "Шахеда" немає перешкод.
"Ці два фактори слід враховувати мобільним вогневим групам та іншим. "Шахед" може з’явитися з нізвідки", - додав він.
Нагадаємо, раніше "Флеш" розповів, як росіянам вдалося зняти на відео власний удар по бізнес-центру "Інком" у Києві: за його словами, жодних секретних технологій чи агентів для цього не знадобилося.
До цього радник запевняв, що через російські атаки вся країна без інтернету не залишиться, адже канали зв'язку в Україні максимально розподілені.
Засоби РЕБ тим часом залишаються одним з ключових інструментів української ППО. За даними The Wall Street Journal, система "Ліма" цього року відвела в Дніпро дві балістичні ракети, що летіли на урядовий об'єкт у Києві.