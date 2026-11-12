Росіяни почали застосовувати реактивні "Шахеди" по-новому, - "Флеш"

"Поширюється інформація про додатковий електричний двигун на "Шахеді" для польоту без звуку. Такого двигуна немає, а ось що є – це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом", - заявив Бескрестнов.

За його словами, реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту у тиші.

Також останнім часом фіксуються спроби наближення до цілі на надзвичайно низьких висотах там, де на шляху "Шахеда" немає перешкод.

"Ці два фактори слід враховувати мобільним вогневим групам та іншим. "Шахед" може з’явитися з нізвідки", - додав він.