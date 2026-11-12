Россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому, - "Флэш"

"Распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для полета без звука. Такого двигателя нет, а вот что есть – это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом", - заявил Бескрестнов.

По его словам, реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию завершающей части полета в тишине.

Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на очень низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий.

"Эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", - добавил он.