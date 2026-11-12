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Россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому, - "Флэш"

13:49 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: россияне начали применять реактивные "Шахеды" по-новому (росСМИ)

Российские войска изобрели новую тактику применения реактивных "Шахедов". Теперь вражеские дроны выключают двигатель перед ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Распространяется информация о дополнительном электрическом двигателе на "Шахеде" для полета без звука. Такого двигателя нет, а вот что есть – это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом", - заявил Бескрестнов.

По его словам, реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию завершающей части полета в тишине.

Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на очень низких высотах там, где на пути "Шахеда" нет препятствий.

"Эти два фактора следует учитывать мобильным огневым группам и другим. "Шахед" может появиться из ниоткуда", - добавил он.

Напомним, ранее "Флэш" рассказал, как россиянам удалось снять на видео собственный удар по бизнес-центру "Инком" в Киеве: по его словам, никаких секретных технологий или агентов для этого не понадобилось.

До этого советник уверял, что из-за российских атак вся страна без интернета не останется, ведь каналы связи в Украине максимально распределены.

Средства РЭБ в это время остаются одним из ключевых инструментов украинского ПВО. По данным The Wall Street Journal, система "Лима" в этом году отвела в Днепр две баллистические ракеты, летевшие на правительственный объект в Киеве.

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