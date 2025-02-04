Росіяни почали запускати нові безпілотники, які миттєво детонують при контакті (фото)

Російські війська почали запускати на територію України нові небезпечні безпілотники. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України показали, як вони виглядають.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ДСНС.

У ДСНС повідомили, що окупанти почали запускати безпілотники, які детонують при контакті з ними. Ці летальні апарати вони спрямовують на мирних жителів нашої країни. Рятувальники показали, як виглядають ці безпілотники. Вони наголошують, що у жодному разі до них не можна підходити й чіпати їх. Якщо ж побачите такий безпілотник, то одразу потрібно зателефонувати за номерами 101 або 102. Також необхідно розповісти про такі небезпечні знахідки дітям.

Росія запускає нові небезпечні безпілотники (фото: ДСНС)