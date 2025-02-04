Росіяни почали запускати нові безпілотники, які миттєво детонують при контакті (фото)
Російські війська почали запускати на територію України нові небезпечні безпілотники. У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України показали, як вони виглядають.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ДСНС.
У ДСНС повідомили, що окупанти почали запускати безпілотники, які детонують при контакті з ними. Ці летальні апарати вони спрямовують на мирних жителів нашої країни.
Рятувальники показали, як виглядають ці безпілотники. Вони наголошують, що у жодному разі до них не можна підходити й чіпати їх. Якщо ж побачите такий безпілотник, то одразу потрібно зателефонувати за номерами 101 або 102. Також необхідно розповісти про такі небезпечні знахідки дітям.
Росія запускає нові небезпечні безпілотники (фото: ДСНС)
Раніше РБК-Україна писало, що 1 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що Чорноморський флот використав безпілотник для ліквідації українського військового морського дрона. За даними російських військових блогерів, для удару застосували дрон "Оріон", запущений із невстановленого військового морського об'єкта. Це може бути перший зафіксований випадок використання російськими силами безпілотних літальних апаратів з морських платформ.
Також ми розповідали, як розпізнати атаку дронів-камікадзе та убезпечити себе. Ворог продовжує використовувати дрони-камікадзе для атак, тому важливо знати, як правильно діяти. Головне - під час повітряної тривоги негайно пройти до найближчого укриття. Дрони-камікадзе мають гучний двигун, звук якого нагадує мопед або бензопилу, тому їх можна почути ще до удару. Якщо ви почули характерний звук, необхідно якомога швидше знайти безпечне місце.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.