Росіяни почали захищати літаки на аеродромі за 300 км від кордону з Україною

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Росіяни вважають, що розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Зауважимо, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак. Попри те, що нині невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, однак судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.