Россияне начали защищать самолеты на аэродроме в 300 км от границы с Украиной

Строительство новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

Развитие между 2022 и 2024 годами pic.twitter.com/9QHfuxSzs8 — MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024

На снимке можно заметить 12 новых ангаров, являющихся укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Россияне считают, что развитие аэродромных ангаров должно обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Заметим, что использование ангаров не позволит спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или стоит ли самолет. Несмотря на то, что сейчас неизвестно, из каких материалов сделаны ангары, однако судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков.