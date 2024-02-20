Українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (відео)
Українські захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті ховали в ангарах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентську бригаду ЗСУ у Telegram.
Як розповіли військові, за один робочий день оператори ударних дронів "Булава" на Таврійському напрямку знищили:
- два зенітно-артилерійські комплекси С60;
- два танки Т-72;
- БМП-3;
- рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";
- "Газель";
- два "Урали" з боєкомплектом.
За інформацією президентської бригади, росіяни, ймовірно, зібрали техніку для наступу, але її було знищено.
"Окупанти сховали машини в ангари, але дрони дістали техніку і там", - додали захисники.
Втрати РФ
Нагадаємо втрати російських окупантів у війні проти України щодня зростають завдяки роботі ЗСУ.
За інформацією Генштабу, вчора, 19 лютого, українські захисники ліквідували 1230 солдатів ворога, 5 танків та 36 бойових броньованих машин.
Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 404 950 військових.
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