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Українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (відео)

Вівторок 20 лютого 2024 22:47
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Українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (відео) Ілюстративне фото: українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті ховали в ангарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентську бригаду ЗСУ у Telegram.

Як розповіли військові, за один робочий день оператори ударних дронів "Булава" на Таврійському напрямку знищили:

  • два зенітно-артилерійські комплекси С60;
  • два танки Т-72;
  • БМП-3;
  • рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";
  • "Газель";
  • два "Урали" з боєкомплектом.

За інформацією президентської бригади, росіяни, ймовірно, зібрали техніку для наступу, але її було знищено.

"Окупанти сховали машини в ангари, але дрони дістали техніку і там", - додали захисники.

Втрати РФ

Нагадаємо втрати російських окупантів у війні проти України щодня зростають завдяки роботі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, вчора, 19 лютого, українські захисники ліквідували 1230 солдатів ворога, 5 танків та 36 бойових броньованих машин.

Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 404 950 військових.

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Війна Росії проти України Дрони Атака дронів
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