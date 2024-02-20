Українські оператори дронів "дістали" російську техніку в ангарах (відео)

Українські захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті ховали в ангарах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентську бригаду ЗСУ у Telegram.

Як розповіли військові, за один робочий день оператори ударних дронів "Булава" на Таврійському напрямку знищили: два зенітно-артилерійські комплекси С60;

два танки Т-72;

БМП-3;

рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";

"Газель";

два "Урали" з боєкомплектом. За інформацією президентської бригади, росіяни, ймовірно, зібрали техніку для наступу, але її було знищено. "Окупанти сховали машини в ангари, але дрони дістали техніку і там", - додали захисники. Втрати РФ Нагадаємо втрати російських окупантів у війні проти України щодня зростають завдяки роботі ЗСУ. За інформацією Генштабу, вчора, 19 лютого, українські захисники ліквідували 1230 солдатів ворога, 5 танків та 36 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 404 950 військових.