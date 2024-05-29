Росіяни почали захищати літаки на аеродромі за 300 км від кордону з Україною
Російські військові почали зводити захисні ангари на аеродромі, що знаходиться за 300 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.
Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8— MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024
На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Росіяни вважають, що розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.
Зауважимо, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак. Попри те, що нині невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, однак судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.
Нагадаємо, на початку року ми вже писали, що українські захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті ховали в ангарах.
Ми також повідомляли, що окрім захисних споруд росіяни також створюють фейкові літаки. Так минулого року Росія намалювала МіГи на аеродромі Севастополя.
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