Росіяни почали захищати літаки на аеродромі за 300 км від кордону з Україною

Російські військові почали зводити захисні ангари на аеродромі, що знаходиться за 300 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

Розбудова між 2022 та 2024 роками pic.twitter.com/9QHfuxSzs8 — MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) May 29, 2024

На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Росіяни вважають, що розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Зауважимо, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак. Попри те, що нині невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, однак судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.