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Росіяни почали захищати літаки на аеродромі за 300 км від кордону з Україною

Росія, Середа 29 травня 2024 22:01
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Росіяни почали захищати літаки на аеродромі за 300 км від кордону з Україною Фото: Росіяни почали захищати літаки на аеродромі за 300 км від кордону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові почали зводити захисні ангари на аеродромі, що знаходиться за 300 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області РФ за 300 км від кордону з Україною.

На знімку можна помітити 12 нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Росіяни вважають, що розбудова аеродромних ангарів має забезпечити захист літаків від прильоту ударних дронів, а також від суббоєприпасів балістичної ракети ATACMS.

Зауважимо, що використання ангарів не дозволить супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися, порожній ангар чи там стоїть літак. Попри те, що нині невідомо, з яких саме матеріалів зроблені ангари, однак судячи з їх вигляду, ймовірно, вони з мінімальним захистом від уламків.

Нагадаємо, на початку року ми вже писали, що українські захисники за допомогою ударних дронів знищили техніку окупантів, яку ті ховали в ангарах.

Ми також повідомляли, що окрім захисних споруд росіяни також створюють фейкові літаки. Так минулого року Росія намалювала МіГи на аеродромі Севастополя.

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