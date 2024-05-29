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Россияне начали защищать самолеты на аэродроме в 300 км от границы с Украиной

Россия, Среда 29 мая 2024 22:01
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Россияне начали защищать самолеты на аэродроме в 300 км от границы с Украиной Фото: Россияне начали защищать самолеты на аэродроме в 300 км от границы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные начали возводить защитные ангары на аэродроме, который находится в 300 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Строительство новых ангарных сооружений заметили на спутниковых снимках на аэродроме Мариновка, расположенном в Волгоградской области РФ в 300 км от границы с Украиной.

На снимке можно заметить 12 новых ангаров, являющихся укрытием для фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Россияне считают, что развитие аэродромных ангаров должно обеспечить защиту самолетов от прилета ударных дронов, а также от суббоеприпасов баллистической ракеты ATACMS.

Заметим, что использование ангаров не позволит спутникам и другим оптическим средствам обнаружения узнать, пуст ангар или стоит ли самолет. Несмотря на то, что сейчас неизвестно, из каких материалов сделаны ангары, однако судя по их виду, вероятно, они с минимальной защитой от обломков.

Напомним, в начале года мы уже писали, что украинские защитники с помощью ударных дронов уничтожили технику кафиров, которую те хоронили в ангарах.

Мы также сообщали, что кроме защитных сооружений россияне также создают фейковые самолеты. Так в прошлом году Россия нарисовала МиГи на аэродроме Севастополя.

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