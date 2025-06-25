Росіяни почали використовувати білі "Шахеди" на радіокеруванні, - AP

Бескрестнов, який поспілкувався із журналістами видання, зазначив, що росіяни отримали на озброєння "білі "Шахеди" - дрони, які мають платформи зі штучним інтелектом, камери та радіозв'язок. Проте електроніка такого типу, призначена для дронів, дуже дорога.

Тому скоріше за все, припустив експерт, нові типи БПЛА будуть використовуватися виключно для цілеспрямованих атак - в тому числі на рухомі цілі, або на критичну інфраструктуру, вежі ліній електропередач тощо.

Девід Олбрайт з вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки додав, що попередні версії безпілотників "Шахед" не могли вразити рухомий об'єкт, або змінювати траєкторію після запуску. Вони літали колами по всій Україні, щоб навестися на ціль, що дозволяло відносно легко їх збивати.

Проте радіозв'язок на дроні означає, що оператор може "вести" безпілотник з Росії, обирати для нього ціль. Потенційно оператор навіть зможе керувати великою кількістю дронів одночасно.

Багатоантенні модулі дозволять безпілотнику бути стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби. Останнім часом в уламках збитих дронів знайшли модулі на вісім та 12 антен - обидві виготовлено у Китаї. А блок перешкод, який витягли з уламків "білого" дрона, демонструє, що його виготовив Іран.

Не чудо-зброя

Бескрестнов підтвердив, що росіяни почали застосовувати "Шахеди" на радіокеруванні. Але він припустив, що це не іранський виріб, а безпосередньо російський: безпілотник має інший колір, який характерний саме для продукції "Алабуги".

"Дуже давно наша розвідка доносила, що противник хоче частину "Шахедів" оснастити камерою та радіокеруванням. Завдання було, ймовірно, атакувати прикордонні райони з високою точністю, особливо цілі, які можуть рухатися. Але з якоїсь причини реалізації ідеї ми не побачили", - розповів він передісторію проблеми.

За словами експерта, серійного випуску що "білих", що "чорних" іранських безпілотників з модулями ШІ можна не чекати. Річ у тім, що комплектуючи на ці дрони досить дорогі.

"А ось серійний випуск російського виробу "Герань" з примітивним та дешевим радіокеруванням цілком можливий", - припустив Бескрестнов.

Він нагадав, що для перетворення безпілотника на радіокерований, росіянам потрібно буде додати до БПЛА один модуль, ціна якого у Китаї стартує від семи тисяч доларів. З іншого боку, все, що керується по радіо, так чи інакше можна задавити засобами РЕБ, запевнив Бескрестнов.