Россияне начали использовать белые "Шахеды" на радиоуправлении, - AP

Бескрестнов, который пообщался с журналистами издания, отметил, что россияне получили на вооружение "белые "Шахеды" - дроны, которые имеют платформы с искусственным интеллектом, камеры и радиосвязь. Однако электроника такого типа, предназначенная для дронов, очень дорогая.

Поэтому скорее всего, предположил эксперт, новые типы БПЛА будут использоваться исключительно для целенаправленных атак - в том числе на движущиеся цели, или на критическую инфраструктуру, башни линий электропередач и тому подобное.

Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности добавил, что предыдущие версии беспилотников "Шахед" не могли поразить движущийся объект, или менять траекторию после запуска. Они летали кругами по всей Украине, чтобы навестись на цель, что позволяло относительно легко их сбивать.

Однако радиосвязь на дроне означает, что оператор может "вести" беспилотник из России, выбирать для него цель. Потенциально оператор даже сможет управлять большим количеством дронов одновременно.

Многоантенные модули позволят беспилотнику быть более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. В последнее время в обломках сбитых дронов нашли модули на восемь и 12 антенн - обе изготовлены в Китае. А блок помех, который извлекли из обломков "белого" дрона, демонстрирует, что его изготовил Иран.

Не чудо-оружие

Бескрестнов подтвердил, что россияне начали применять "Шахеды" на радиоуправлении. Но он предположил, что это не иранское изделие, а непосредственно российское: беспилотник имеет другой цвет, который характерен именно для продукции "Алабуги".

"Очень давно наша разведка доносила, что противник хочет часть "Шахедов" оснастить камерой и радиоуправлением. Задача была, вероятно, атаковать приграничные районы с высокой точностью, особенно цели, которые могут двигаться. Но по какой-то причине реализации идеи мы не увидели", - рассказал он предысторию проблемы.

По словам эксперта, серийного выпуска что "белых", что "черных" иранских беспилотников с модулями ИИ можно не ждать. Дело в том, что комплектующие на эти дроны достаточно дорогие.

"А вот серийный выпуск российского изделия "Герань" с примитивным и дешевым радиоуправлением вполне возможен", - предположил Бескрестнов.

Он напомнил, что для превращения беспилотника в радиоуправляемый, россиянам нужно будет добавить к БПЛА один модуль, цена которого в Китае стартует от семи тысяч долларов. С другой стороны, все, что управляется по радио, так или иначе можно задавить средствами РЭБ, заверил Бескрестнов.