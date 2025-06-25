Россияне начали использовать белые "Шахеды" на радиоуправлении, - AP

Российские оккупанты продолжают совершенствовать полученные от Ирана беспилотники "Шахед". В частности, было зафиксировано использование дронов, которые оснастили искусственным интеллектом, камерой и модулями радиоуправления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Associated Press и пост эксперта по военной связи Сергея "Флеша" Бескрестнова.
Бескрестнов, который пообщался с журналистами издания, отметил, что россияне получили на вооружение "белые "Шахеды" - дроны, которые имеют платформы с искусственным интеллектом, камеры и радиосвязь. Однако электроника такого типа, предназначенная для дронов, очень дорогая.
Поэтому скорее всего, предположил эксперт, новые типы БПЛА будут использоваться исключительно для целенаправленных атак - в том числе на движущиеся цели, или на критическую инфраструктуру, башни линий электропередач и тому подобное.
Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности добавил, что предыдущие версии беспилотников "Шахед" не могли поразить движущийся объект, или менять траекторию после запуска. Они летали кругами по всей Украине, чтобы навестись на цель, что позволяло относительно легко их сбивать.
Однако радиосвязь на дроне означает, что оператор может "вести" беспилотник из России, выбирать для него цель. Потенциально оператор даже сможет управлять большим количеством дронов одновременно.
Многоантенные модули позволят беспилотнику быть более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. В последнее время в обломках сбитых дронов нашли модули на восемь и 12 антенн - обе изготовлены в Китае. А блок помех, который извлекли из обломков "белого" дрона, демонстрирует, что его изготовил Иран.
Бескрестнов подтвердил, что россияне начали применять "Шахеды" на радиоуправлении. Но он предположил, что это не иранское изделие, а непосредственно российское: беспилотник имеет другой цвет, который характерен именно для продукции "Алабуги".
"Очень давно наша разведка доносила, что противник хочет часть "Шахедов" оснастить камерой и радиоуправлением. Задача была, вероятно, атаковать приграничные районы с высокой точностью, особенно цели, которые могут двигаться. Но по какой-то причине реализации идеи мы не увидели", - рассказал он предысторию проблемы.
По словам эксперта, серийного выпуска что "белых", что "черных" иранских беспилотников с модулями ИИ можно не ждать. Дело в том, что комплектующие на эти дроны достаточно дорогие.
"А вот серийный выпуск российского изделия "Герань" с примитивным и дешевым радиоуправлением вполне возможен", - предположил Бескрестнов.
Он напомнил, что для превращения беспилотника в радиоуправляемый, россиянам нужно будет добавить к БПЛА один модуль, цена которого в Китае стартует от семи тысяч долларов. С другой стороны, все, что управляется по радио, так или иначе можно задавить средствами РЭБ, заверил Бескрестнов.
Напомним, что в последние месяцы атаки "Шахедов" на мирные города Украины стали более массовыми. Россияне запускают сотни дронов за ночь, особенно, когда налет БПЛА проводится перед ракетной атакой.
С начала войны россияне выпустили по Украине уже более 28 тысяч "Шахедов". Первые партии они заказали в Иране еще до войны, а с 2022 года начать получать их тысячами.
С ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину исключительно иранскими дронами, но уже в следующем году в так называемой "особой экономической зоне Алабуга" в Татарстане начал работать завод, лицензию на который предоставил Иран. Завод уже выпустил тысячи российских копий иранского дрона - россияне назвали его "Герань-2".
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