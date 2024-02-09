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Росіяни почали погрожувати українцям в окупації за відмову голосувати на "виборах", - ЦНС

Фото: росіяни почали погрожувати українцям в окупації за відмову голосувати на "виборах" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники вже почали погрожувати жителям тимчасово окупованих територій за відмову голосувати на так званих "виборах" диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, з 17 лютого члени "виборчих дільниць" почнуть обхід мешканців тимчасово окупованих територій й попереджати про санкції за відмову від голосування на "виборах президента РФ".

Наразі членів "ДВК" інструктують росіяни. Обхід буде з 17 лютого по 7 березня по всім населених пунктах на  тимчасово окупованих територіях України. При рейді працівників супроводжуватимуть бійці "Росгвардії" нібито задля безпеки.

Водночас росіяни засекретили адреси виборчих дільниць, аби приховати відсутність явки та кількість цих дільниць.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобируть із результатом у 90% голосів.

Вчора стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" глави Кремля Володимира Путіна у голосуванні.

 

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