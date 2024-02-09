Россияне начали угрожать украинцам в оккупации за отказ голосовать на "выборах", - ЦНС

Как сообщается, с 17 февраля члены "избирательных участков" приступят к обходу жителей временно оккупированных территорий и предупреждают о санкциях за отказ от голосования на "выборах президента РФ".

В настоящее время членов "УИК" инструктируют россияне. Обход будет с 17 февраля по 7 марта по всем населенным пунктам на временно оккупированных территориях Украины. При рейде работников будут сопровождать бойцы "Росгвардии" якобы в целях безопасности.

В то же время, россияне засекретили адреса избирательных участков, чтобы скрыть отсутствие явки и количество этих участков.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина будет переизбран с результатом в 90% голосов.

Вчера стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" главы Кремля Владимира Путина в голосовании.