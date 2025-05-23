"Шахеди" стали небезпечнішими: експерт розповів, як росіяни змінюють дрони
Оновлені "Шахеди", які Росія використовує для атак, стають усе складнішими для виявлення та знищення. Наразі дрони отримали нові типи двигунів, потужніші бойові частини та сучасніші системи навігації.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
"Треба розуміти, що росіяни ще 3-4 місяці тому мали ефективність своїх ударів на рівні 2-5%, коли ми збивали від 95% до 100% "Шахедів" (інші були подавлені РЕБ). В нас ще був момент, коли ми навчилися запускати ці "Шахеди" по колу, вони літали, а потім їх, якщо хотіли, відправляли на Росію або в Білорусь. Ну, тобто, в нас була така ситуація, що "вчепилися богу за бороду", як кажуть, чи "вже взяли", - заявив Криволап.
Однак, як пояснив експерт, треба розуміти, що росіяни будуть збільшувати свої можливості.
"Яким чином? За рахунок модифікації, модернізації цих "Шахедів", за рахунок того, що будуть зменшувати дальність, будуть збільшувати бойову частину. І саме "Шахеди", які от мають зараз бойову частину 90 кг, то це фактично заміщена та кількість палива, яку вони можуть нести", - зазначив він.
Водночас, експерт відзначив, що зрозуміло те, що росіяни будуть збільшувати кількість можливих варіантів, комбінацій бойової частини.
"І там тільки по термобару дві системи. Причому трохи різні системи з різними газами і аерозолями. Тому "Шахеди" будуть вже в різноманітті. Бо зручно мати технологічну платформу в вигляді цього корпусу, а потім пхати в цей корпус все, що завгодно", - розповів він.
Криволап зазначив, що росіяни почали оснащувати "Шахеди" газотурбінними двигунами, оскільки потужності попередніх моделей не вистачало для досягнення більшої швидкості.
За його словами, ймовірно, завод "Купол" в Іжевську вже запустив перші партії таких дронів, і це дозволить їм літати швидше та на різних висотах.
Захист "Шахедів" від РЕБ
"Якщо не помиляюся на перших "Шахедах" стояли чи то 2, чи то 4 самі простіші CRP-антени і вони були чутливі до РЕБ", - зауважив експерт.
Криволап пояснив, що росіяни поступово вдосконалюють систему навігації "Шахедів": спочатку дрони збільшили кількість антен до восьми, потім - дванадцяти, а нині, за його словами, вже трапляються екземпляри з шістнадцятьма.
При чому там є і російська "Комета-М", і китайські дискові такі CRP-антени, які покращують зв'язок. Тобто, якщо "Шахед" починають придушувати, є алгоритми, які дозволяють обробляти цю інформацію і переключати систему на інші канали зв'язку, то якщо раніше у них там було 2-4 канали, то зараз 16 каналів", - підкреслив Криволап.
За даними експерта, це суттєво зменшує можливості впливу на них РЕБ.
"А все, що локаційно втрачено - це прості "Герані", які виглядають контуром схожі на "Шахед", але до "Шахеда" цей пінопласт ще не дотягується", - підсумував він.
Атака "Шахедів" 23 травня
Нагадаємо, що цієї ночі, як і кількома останніми цього тижня, російські окупанти випустили по Україну дрони з кількох напрямків. Сили ППО протягом ночі відбивали ворожу атаку.
Як відомо, російські безпілотники вночі 23 травня долетіли навіть до західних областей України. Зокрема ворожі дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. Також росіяни атакували й Івано-Франківську область.
У Коломийському районі пошкоджені будівлі та автомобілі.
Крім того, цієї ночі масовану атаку дронів пережила Полтавська область. Через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств.
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