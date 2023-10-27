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Росіяни почали "інвентаризацію" в Маріуполі. У міськраді пояснили наміри загарбників

Маріуполь, П'ятниця 27 жовтня 2023 12:10
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Росіяни почали "інвентаризацію" в Маріуполі. У міськраді пояснили наміри загарбників Фото: росіяни почали "інвентаризацію" в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти оголосили про старт так званої "інвентаризації". Планується, що вона торкнеться порожнього житла у місті, щоб згодом "віджати" його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Маріуполя.

"Загарбники видали розпорядження про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків", - говорять в міськраді.

Наразі окупанти формують робочі групи, які будуть ходити та виявляти власників.

"При їх відсутності, заноситимуть будинок до відповідного списку", - додають посадовці.

В міськраді зазначають, що вже протягом року окупанти формували списки так званого "безхазяйного" житла, по суті - це намагання "легалізувати", а фактично привласнити чуже майно, посилаючись на відсутність власників.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь зараз зруйновано на 90%. Як раніше уточнювали в міськраді Маріуполя, під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків, тобто 90% всього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків. Крім того, в Маріуполі знищено всю інфраструктуру громадського транспорту, приблизно 90% не підлягає ремонту.

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