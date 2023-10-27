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Россияне начали "инвентаризацию" в Мариуполе. В горсовете объяснили намерения захватчиков

Мариуполь, Пятница 27 октября 2023 12:10
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Россияне начали "инвентаризацию" в Мариуполе. В горсовете объяснили намерения захватчиков Фото: россияне начали "инвентаризацию" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области оккупанты объявили о старте так назывемой "инвентаризации". Планируется, что она коснется пустого жилья в городе, чтобы впследствии "отжать" его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Мариуполя.

"Захватчики издали распоряжение о полной инвентаризации многоквартирных и частных домов", - говорят в горсовете.

Сейчас оккупанты формируют рабочие группы, которые будут ходить и выявлять владельцев.

"При их отсутствии будут заносить дом в соответствующий список", - добавляют чиновники.

В горсовете отмечают, что уже в течение года оккупанты формировали списки так называемого "бесхозяйного" жилья, по сути - это попытка "легализовать", а фактически присвоить чужое имущество, ссылаясь на отсутствие собственников.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь сейчас разрушен на 90%. Как ранее уточняли в горсовете Мариуполя, во время осады от обстрелов россиян пострадали 2 257 многоквартирных домов, то есть 90% всего жилищного фонда. В общей сложности уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов. Кроме того, в Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, примерно 90% не подлежит ремонту.

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