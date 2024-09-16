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Росіяни почали чіпляти цвяхи на дрони на випадок "повітряних боїв": як це працює

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни почали вішати цвяхи на безпілотні літальні апарати (БпЛА), щоб мати "перевагу" на випадок "повітряного бою" з іншим дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Попри те, що "повітряні бої" дронів не є розповсюдженим явищем, втім, ймовірно, вони трапляються частіше, ніж це можна уявити. На цей випадок ворог вигадав новий спосіб, щоб мати "перевагу" у разі боротьби з іншими БпЛА

"Ми виявляли коптер, робили - на свій коптер ставили цвяхи - і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", - розповів один із російських інструкторів фронтової школи розвідувальних БпЛА й ударних FPV-дронів.

Втім, з твердження інструктора можна припустити, що йдеться не про випадкові інциденти, а саме про цілеспрямоване "полювання" на інші дрони. 

Тим часом видання також припускає, що спосіб із прикручуванням цвяхів зрештою може бути ініціативою суто окремих підрозділів

"Звичайно, що частка везіння й майстерність оператора дрона залишаються важливими складовими для збиття дрона у повітрі водночас попри те, що ідея дрона із цвяхами здається черговою фантазією "місцевих кулібіних", можна припустити, що це може бути одним з варіантів боротьби із дронами у повітрі", - пише Defense Express. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Сили оборони збили дрон росіян у "повітряному бою" на висоті понад 3600 метрів.

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