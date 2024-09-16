Россияне начали цеплять гвозди на дроны на случай "воздушных боев": как это работает

Несмотря на то, что "воздушные бои"» дронов не являются распространенным явлением, впрочем, вероятно, они случаются чаще, чем это можно представить. На этот случай враг придумал новый способ, чтобы иметь "преимущество" в случае борьбы с другими БпЛА.

"Мы обнаруживали коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", - рассказал один из российских инструкторов фронтовой школы разведывательных БпЛА и ударных FPV-дронов.

Впрочем, из утверждения инструктора можно предположить, что речь идет не о случайных инцидентах, а именно о целенаправленной "охоте" на другие дроны.

Между тем издание также предполагает, что способ с прикручиванием гвоздей в конце концов может быть инициативой сугубо отдельных подразделений.

"Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе в то же время несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией "местных кулибиных", можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами в воздухе", - пишет Defense Express.