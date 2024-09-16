RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне начали цеплять гвозди на дроны на случай "воздушных боев": как это работает

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне начали вешать гвозди на беспилотные летательные аппараты (БпЛА), чтобы иметь "преимущество" на случай "воздушного боя" с другим дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Несмотря на то, что "воздушные бои"» дронов не являются распространенным явлением, впрочем, вероятно, они случаются чаще, чем это можно представить. На этот случай враг придумал новый способ, чтобы иметь "преимущество" в случае борьбы с другими БпЛА

"Мы обнаруживали коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", - рассказал один из российских инструкторов фронтовой школы разведывательных БпЛА и ударных FPV-дронов.

Впрочем, из утверждения инструктора можно предположить, что речь идет не о случайных инцидентах, а именно о целенаправленной "охоте" на другие дроны. 

Между тем издание также предполагает, что способ с прикручиванием гвоздей в конце концов может быть инициативой сугубо отдельных подразделений

"Конечно, доля везения и мастерство оператора дрона остаются важными составляющими для сбивания дрона в воздухе в то же время несмотря на то, что идея дрона с гвоздями кажется очередной фантазией "местных кулибиных", можно предположить, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами в воздухе", - пишет Defense Express. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Силы обороны сбили дрон россиян в "воздушном бою" на высоте более 3600 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине