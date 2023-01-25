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Росіяни почали будувати нові укріплення на Донбасі (фото)

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Україна, Середа 25 січня 2023 18:04
Росіяни почали будувати нові укріплення на Донбасі (фото) Фото: Росіяни почали будувати нові укріплення на Донбасі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові російської армії почали будувати нові укріплення та оборонні позиції вздовж східного флангу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку OSINT-аналітика Брейді Афріка у Twitter.

"Російські війська на сході України продовжують зводити нові укріплення та оборонні позиції", - написав Афрік.

Загородження та окопи помічені поблизу окупованого населеного пункту Красноріченське, що в Луганській області.

Нагадаємо, військові РФ з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

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