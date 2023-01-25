Росіяни почали будувати нові укріплення на Донбасі (фото)
Військові російської армії почали будувати нові укріплення та оборонні позиції вздовж східного флангу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку OSINT-аналітика Брейді Афріка у Twitter.
"Російські війська на сході України продовжують зводити нові укріплення та оборонні позиції", - написав Афрік.
Загородження та окопи помічені поблизу окупованого населеного пункту Красноріченське, що в Луганській області.
Russian forces in eastern Ukraine continue to build new fortifications and defensive positions.— Brady Africk (@bradyafr) January 24, 2023
These barriers and trenches near occupied Krasnorichenske (Luhansk Oblast) were recently expanded. pic.twitter.com/f2HAoyoX3w
Нагадаємо, військові РФ з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.