Росіяни почали будувати нові укріплення на Донбасі (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку OSINT-аналітика Брейді Афріка у Twitter.

Загородження та окопи помічені поблизу окупованого населеного пункту Красноріченське, що в Луганській області.

"Російські війська на сході України продовжують зводити нові укріплення та оборонні позиції", - написав Афрік.

Нагадаємо, військові РФ з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

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