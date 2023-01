Росіяни почали будувати нові укріплення на Донбасі (фото)

"Російські війська на сході України продовжують зводити нові укріплення та оборонні позиції", - написав Афрік.

Загородження та окопи помічені поблизу окупованого населеного пункту Красноріченське, що в Луганській області.

Russian forces in eastern Ukraine continue to build new fortifications and defensive positions.



These barriers and trenches near occupied Krasnorichenske (Luhansk Oblast) were recently expanded. pic.twitter.com/f2HAoyoX3w