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Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (фото)

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Украина, Среда 25 января 2023 18:04
Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (фото) Фото: Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные российской армии начали строить новые укрепления и оборонительные позиции вдоль восточного фланга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу OSINT-аналитика Брейди Африка в Twitter.

"Российские войска на востоке Украины продолжают возводить новые укрепления и оборонные позиции", – написал Африк.

Заграждения и окопы замечены вблизи оккупированного населенного пункта Краснореченское Луганской области.

Напомним, военные РФ с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ППК "Вагнера".

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