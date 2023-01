Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (фото)

"Российские войска на востоке Украины продолжают возводить новые укрепления и оборонные позиции", – написал Африк.

Заграждения и окопы замечены вблизи оккупированного населенного пункта Краснореченское Луганской области.

Russian forces in eastern Ukraine continue to build new fortifications and defensive positions.



