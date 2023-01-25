Россияне начали строить новые укрепления на Донбассе (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу OSINT-аналитика Брейди Африка в Twitter.

Russian forces in eastern Ukraine continue to build new fortifications and defensive positions. Эти barriers и trenches поблизости работали Krasnorichenske (Luhansk Oblast) были ранее expanded. pic.twitter.com/f2HAoyoX3w

Напомним, военные РФ с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ППК "Вагнера".

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