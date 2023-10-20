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Росіяни планують посилити перевірки українців на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: росіяни планують посилити перевірки українців на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують посилити контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, росіяни перекидають додаткові сили Росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях.

Також загарбники планують посилити контроль за месенджерами українців в окупації й дослідити протестні настрої серед місцевих. Зазначається, що все це відбувається в межах старту підготовки до "виборів" російського диктатора Володимира Путіна, які заплановані на весну 2024 року.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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