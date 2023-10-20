Россияне планируют усилить проверки украинцев на оккупированных территориях, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют ужесточить контрдиверсионные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, россияне перебрасывают дополнительные силы Росгвардии для проведения комплексных мероприятий по проверке местного населения.
Во время масштабных рейдов планируется раз в два месяца устанавливать блокпосты и увеличить количество патрулей в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.
Также захватчики планируют усилить контроль над мессенджерами украинцев в оккупации и исследовать протестные настроения среди местных. Все это происходит в рамках старта подготовки к "выборам" российского диктатора Владимира Путина, которые запланированы на весну 2024 года.
Ситуация на временно оккупированных территориях Украины
Напомним, вчера мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учеников на наличие украинских приложений.
В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.
Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.
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