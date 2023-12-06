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Росіяни планують поширити пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки, - ЦНС

Росія, Середа 06 грудня 2023 18:04
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Росіяни планують поширити пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки, - ЦНС Фото росіяни планують пропагандистську провокацію (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація планує провести пропагандистську провокацію, акцентовану на науковий світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, росіяни планують заполонити міжнародні наукові бібліотеки пропагандистською літературою.

В цій літературі буде “обґрунтовуватись” історична приналежність тимчасово захоплених регіонів України до РФ.

"Мета провокації - зімітувати підтримку військової агресії Москви серед науковців", - пояснили в центрі.

Завданням російської брехні є дезорієнтація своєї жертви в інформаційному середовищі з метою проведення подальших військових кампаній проти сусідніх держав.

"Центр національно спротиву закликає не піддаватись російській пропаганді, адже саме кремлівські апологети війни несуть відповідальність за смерть сотні тисяч українців", - наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що росіяни вигадали новий спосіб створити ілюзію "приналежності" тимчасово окупованих територій сходу України до РФ. Самопроголошена адміністрація спільно з російськими губернаторами уклали "угоду" про утворення співдружності.

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