Росіяни планують підготувати ДРГ для проведення провокацій на півдні України, - ГУР

Розвідка зазначає, що московському режиму не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі.

"...серед намірів росіян на 2024 рік - підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні", - повідомляє ГУР.

Крім того, розвідка наголошує, що у Росії швидко закінчуються лейтенанти, тому Москва прискорює вишкіл молодших офіцерів і масштабувати його. За даними ГУР, тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав офіцерське звання, відразу відправляють на фронт.

Також росіяни посилюють боєздатність своїх штурмових підрозділів, зганяючи чоловіків з окупованих територій України.

Знищення "Новочеркаська" у Феодосії

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня українські Повітряні сили змогли влучним ударом знищити російський десантний корабель "Новочеркаськ" в районі окупованої Феодосії.

Згодом з'ясувалося, що на борту корабля в момент удару могли знаходитися дрони-камікадзе "Шахед", тому вибух був дуже потужним.

"Новочеркаськ" став черговим кораблем Чорноморського флоту РФ, який вдалося знищити українським захисникам. Більш детально про успішну операцію ЗСУ - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.