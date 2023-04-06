Росіяни хочуть організувати "волонтерські рухи" на окупованих територіях, - ЦНС

Російські загарбники збираються організувати так звані "волонтерські рухи" на тимчасово окупованих територіях. Це робитимуть заради пропаганди для жителів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву
"Російська пропагандистська машина створює мережу "волонтерських рухів" на тимчасово окупованих територіях. Проте "волонтери" в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від "росмолоді" - федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів", - йдеться в повідомленні.
Також у ЦНС додають що, зараз росіяни активно видають гранти на так зване волонтерство у тимчасово захоплених землях.
Крім цього, окупанти фінансують проекти з кіберспорту та відпочинку дітей. Таким чином вони намагаються імітувати "підтримку окупації з боку місцевих" та асимілювати молодь.
Нагадаємо, окупанти не допускають до посівної фермерів в Запорізькій області без паспорту РФ.
Також раніше ми писали про те, що у Старобільську Луганської області окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили мешканці.
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