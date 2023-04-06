Росіяни хочуть організувати "волонтерські рухи" на окупованих територіях, - ЦНС

"Російська пропагандистська машина створює мережу "волонтерських рухів" на тимчасово окупованих територіях. Проте "волонтери" в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від "росмолоді" - федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів", - йдеться в повідомленні.

Також у ЦНС додають що, зараз росіяни активно видають гранти на так зване волонтерство у тимчасово захоплених землях.

Крім цього, окупанти фінансують проекти з кіберспорту та відпочинку дітей. Таким чином вони намагаються імітувати "підтримку окупації з боку місцевих" та асимілювати молодь.