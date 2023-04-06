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Россияне хотят организовать "волонтерские движения" на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: россияне планируют организовать "волонтерские движения" на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские захватчики собираются организовать так называемые "волонтерские движения" на временно оккупированных территориях. Это будут делать для пропаганды для жителей РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Российская пропагандистская машина создает сеть "волонтерских движений" на временно оккупированных территориях. Однако "волонтеры" в этом случае, термин относительный, ведь за это молодые работники из России получают деньги от "росмолодежи" - федеральной структуры, отвечающей за финансирование молодежных кремлевских проектов ", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отмечают, что сейчас россияне активно выдают гранты на так называемое волонтерство во временно захваченных землях.

Кроме этого, оккупанты финансируют проекты по киберспорту и отдыху детей. Таким образом, они пытаются имитировать "поддержку оккупации со стороны местных" и ассимилировать молодежь.

Напомним, оккупанты не допускают к посевной фермеров в Запорожской области без паспорта РФ.

Также ранее мы писали о том, что в Старобельске Луганской области оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения российских военных в квартиры и дома, которые временно покинули жильцы.

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