Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Горлівці росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом "евакуації". Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.

"Це робиться для того, аби вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську ідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - додали в ЦНС.