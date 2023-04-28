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Россияне планируют "эвакуировать" всех школьников из оккупированной Горловки, - ЦНС

Фото: Дети (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики планируют "эвакуировать" всех школьников из оккупированной Горловки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают политику геноцида на временно оккупированных территориях, направленную на похищение украинских детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Горловке россияне планируют вывести всех школьников в конце учебного года под предлогом "эвакуации". Конечно, родителям придется ехать с детьми.

"Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ и дальше ассимилировать их и уничтожить у детей украинскую идентичность. Все это и является признаком геноцида согласно нормам международного права", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осуждающую принудительную депортацию украинцев в Россию.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина .

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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