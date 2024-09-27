UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни планували великий наступ в Курській області, але він провалився, - Bild

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові планували здійснити великий наступ в Курській області. Однак він обернувся крахом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, російський диктатор Володимир Путін у середині серпня зробив заяву, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області

Утім, російський контрнаступ затягнувся. Видання зауважило, що лише 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Кореневого. Незабаром у Кремлі заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті ЗСУ території. 

Однак і ця мета поки що здається ілюзорною. 

Зауважимо, що українські військові наразі тримають свої позиції в Курській області. Тим сам стимулюючи Росію забирати військових з гарячих напрямків на території України.

Нагадаємо, що раніше сьогодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також зазначив, що окупанти провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Водночас він повідомив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКурська областьВійна Росії проти УкраїниОкупанти