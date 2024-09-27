В ЦПД анонсували "вдалі дії" ЗСУ у Курській області
Окупанти провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тим часом ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Путін наказав керівнику ФСБ Бортнікову виправляти власні помилки і воювати за Курську область. Дюмін (заступник міністра оборони РФ, - ред) не впорався вже із задачею виграти цю битву для РФ до жовтня. Але значну роль зараз в боях у Курській області зі сторони РФ грає ФСБ. Саме вони, на думку у Кремлі, провалилися і допустили втрату частини Курської області", - розповів він.
Тому, за словами Коваленка, зараз від ФСБ вимагають нести головні втрати в боях і це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло.
"Тим часом, Сили оборони продовжують вдалі дії в Курській області. Поки без деталей", - заінтригував військовий.
Ситуація у Курській області
Українські військові вже кілька місяців ведуть наступ у Курській області. Як повідомляє Інститут вивчення війни на 27 вересня, ФСБ РФ не може налагодити координацію з військовими РФ у Курській області.
Про те, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку повідомлялося ще 25 вересня. У ЦПД заявляли, що росіянам необхідно перекидати туди з інших напрямків ще більше військових.
Цей факт ще 19 вересня підтверджували партизани. За інформацією руху "АТЕШ", окупанти перекидають техніку з Херсонського напрямку до Курської області. Перед цим вони ремонтують її у Криму.
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