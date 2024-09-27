В ЦПД анонсували "вдалі дії" ЗСУ у Курській області

Окупанти провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тим часом ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Путін наказав керівнику ФСБ Бортнікову виправляти власні помилки і воювати за Курську область. Дюмін (заступник міністра оборони РФ, - ред) не впорався вже із задачею виграти цю битву для РФ до жовтня. Але значну роль зараз в боях у Курській області зі сторони РФ грає ФСБ. Саме вони, на думку у Кремлі, провалилися і допустили втрату частини Курської області", - розповів він.

Тому, за словами Коваленка, зараз від ФСБ вимагають нести головні втрати в боях і це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло.

"Тим часом, Сили оборони продовжують вдалі дії в Курській області. Поки без деталей", - заінтригував військовий.