По данным издания, российский диктатор Владимир Путин в середине августа сделал заявление, что к 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области.

Впрочем, российское контрнаступление затянулось. Издание отметило, что только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись южнее Кореневого. Вскоре в Кремле заявили, что у российской армии есть время уже к середине октября, чтобы вернуть под контроль Москвы занятые ВСУ территории.

Однако и эта цель пока кажется иллюзорной.