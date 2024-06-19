Росіяни у півтора рази збільшили кількість барж під Кримським мостом: супутникові знімки

Що передувало

Нагадаємо, ще 8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

Їх почали стягувати 10 травня і завершили встановлення 22 травня. На супутникових знімках, які показала розвідка Британії, можна побачити загородження із восьми барж.

Варто зауважити, що українські надводні дрони є головною загрозою для росіян у Чорному морі. Окупанти вже втратили велику кількість кораблів внаслідок застосування таких безпілотників.

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