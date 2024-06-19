Росіяни у півтора рази збільшили кількість барж під Кримським мостом: супутникові знімки

Російські окупанти намагаються посилити захист Кримського мосту від надводних дронів за допомогою виставлення загороджень з барж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр журналістських розслідувань.
За інформацією Центру, росіяни виставляють вже другу лінію загороджень із барж. Загалом на супутникових знімках за 16 червня можна побачити 21 баржу біля Кримського мосту.
Також 22 червня біля основи мосту почалося будівництво п'яти пірсів - на двох берегах острова Тузла і на косі Тузла з боку Краснодарського краю РФ. Найдовший з причалів - близько 180 метрів, а найкоротший - 80 метрів.
Нагадаємо, ще 8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.
Їх почали стягувати 10 травня і завершили встановлення 22 травня. На супутникових знімках, які показала розвідка Британії, можна побачити загородження із восьми барж.
Варто зауважити, що українські надводні дрони є головною загрозою для росіян у Чорному морі. Окупанти вже втратили велику кількість кораблів внаслідок застосування таких безпілотників.
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