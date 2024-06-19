Россияне в полтора раза увеличили количество барж под Крымским мостом: спутниковые снимки

Что предшествовало

Напомним, еще 8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне перебрасывают свои баржи для защиты Крымского моста.

Их начали стягивать 10 мая и завершили установку 22 мая. На спутниковых снимках, которые показала разведка Британии, можно заметить заграждение из восьми барж.

Стоит заметить, что украинские надводные дроны являются главной угрозой для россиян в Черном море. Оккупанты уже лишились большого количества кораблей в результате применения таких беспилотников.

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