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Росіяни півсотні разів обстріляли Херсонську область, восьмеро людей постраждали

Ілюстративне фото: росіяни півсотні разів обстріляли Херсонську область, восьмеро людей постраждали (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонської області за минулу добу, 9 грудня. Внаслідок ворожих атак восьмеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Загарбники обстрілювали область з мінометів, РСЗВ та ствольної артилерії.

Внаслідок атак постраждали житлові квартали, а також лікарня, магазини та складські приміщення.

Снаряди окупантів також завдали шкоди об‘єктам інфраструктури промисловості.

Нагадаємо, частина Херсона залишилася без світла через нічні та ранкові обстріли загарбників.

Окрім того, 9 грудня росіяни завдали ударів по Херсону, ракета влучила в одну з місцевих лікарень, через що постраждала цивільна особа.

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Херсонська областьОбстрілВійна Росії проти України