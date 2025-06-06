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У Харкові "прильоти": росіяни атакують КАБами

Харків, П'ятниця 06 червня 2025 19:14
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У Харкові "прильоти": росіяни атакують КАБами Ілюстративне фото: росіяни вдарили по промзоні у Харкові (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 6 квітня, атакували Харків. "Прильоти" зафіксували в промзоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Попередньо - "приліт" по промзоні в Київському районі. Деталі уточнюються", - написав Терехов.

Міський голова уточнив, що інформації про постраждалих станом на зараз немає.

Пізніше він уточнив, що Харків під атакою ворожих керованих авіабомб. У Київському районі ще один "приліт" по промзоні.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, Харків - одна з постійних цілей атак російських окупантів.

Зокрема, вчора, 5 червня, росіяни вдарили по місту ракетою та безпілотниками.

Велика кількість мирних жителів постраждала. Серед них - дві дівчинки 13 років, а також дівчинка 9 років і хлопчик 7 років.

При цьому сьогодні, 6 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Ворог використав 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання в 13 локаціях і падіння уламків - у 19 локаціях.

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