Росіяни пишуть про масовану атаку дронів на Брянську і Курську області

За словами губернатора, масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області. Усі повітряні цілі нібито перехоплені та знищені.

“Протягом години підрозділами Міністерства оборони РФ знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА - над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному - над Карачевським, Брасовським і Брянським районами", - написав губернатор, додавши, що "постраждалих і руйнувань немає".

Пізніше росЗМІ з посиланням на губернатора повідомили, що також 6 БПЛА нібито було збито у небі над Курською областю.