Россияне пишут о массированной атаке дронов на Брянскую и Курскую области

Напомним, в ночь на 26 июля в результате атаки с воздуха во временно оккупированном Крыму горел военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. По данным источника Крымского ветра, на аэродроме поражен склад с боеприпасами.

Официально глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил лишь об "угрозе баллистики", а позже об отмене ракетной опасности.

По данным ASTRA, в результате атаки могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.

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