Росіяни підтягують "якісніші" підрозділи на лівобережжя Херсонської області

Інтенсивність штурмів

Як пояснила Гуменюк, динаміка бойової роботи ворога має певну циклічність, яка залежить від погоди, постачання й поновлення запасів.

"На тлі того, що щоденно ми фіксували від 10 до 13 штурмових дій на добу, 2 й 3 штурмові дії на добу це різке падіння активності. Ми фіксували, що вони "збирались з думками", можливо очікували на прибуття нових підрозділів", - додала речниця Сил оборони півдня.

Наразі ворог намагається повернутись до того рівня, який він тримав раніше. Вже сьогодні можна говорити про 9-19 штурмових дій з боку росіян.

"На початку відстоювання плацдарму, коли ворог намагався активно вести штурмові дії - ми фіксували й до 30 штурмових дій за добу. Виходячи з того, яка кількість окупантів зосереджена на цьому напрямку, ми розуміємо, що штурмові дії будуть системно продовжуватись", - пояснила Гуменюк.

Більш "якісні" підрозділи

Як відзначила Гуменюк, питання не в кількості, а в якості. Якщо раніше росіяни використовували переважно підрозділи типу "Z" для наповнювання м'ясних штурмів, то вже сьогодні ворог намагається підтягувати й морську піхоту, й десантні війська.

"Що говорить про бажання підвищити результативність штурмових дій. Очевидно, що завданням військовим керівництво ставиться прорвати нашу оборону й позбавити плацдарму. Наші підрозділи максимально потужно відбивають ці атаки й за підтримки контрбатарейної боротьби", - додала речниця Сил оборони півдня.

Яка ситуація в Кринках, Херсонської області

"Ворог максимально зосереджує зусилля. Зважаючи на те, що таке маленьке село фігурувало у зверненні диктатора, це говорить про важливість цього напрямку для ворога й розуміння, що їм потрібна там хоч якась перемога", - розповіла Гуменюк та додала, що кожен штурмовий підхід ворога відбивається.

Яка ситуація на фронті

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 12 січня, наші воїни відбили 26 атак противника на Мар'їнському напрямку. Зокрема розширюють плацдарм на Херсонському напрямку.