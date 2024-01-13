Россияне подтягивают "более качественные" подразделения на левобережье Херсонской области

Интенсивность штурмов

Как пояснила Гуменюк, динамика боевой работы врага имеет определенную цикличность, которая зависит от погоды, снабжения и обновления запасов.

"На фоне того, что ежедневно мы фиксировали от 10 до 13 штурмовых действий в сутки, 2 и 3 штурмовые действия в сутки это резкое падение активности. Мы фиксировали, что они "собирались с мыслями", возможно ожидали прибытия новых подразделений", - добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Сейчас враг пытается вернуться к тому уровню, который он держал раньше. Уже сегодня можно говорить о 9-19 штурмовых действий со стороны россиян.

"В начале отстаивания плацдарма, когда враг пытался активно вести штурмовые действия - мы фиксировали и до 30 штурмовых действий в сутки. Исходя из того, какое количество оккупантов сосредоточено на этом направлении, мы понимаем, что штурмовые действия будут системно продолжаться", - пояснила Гуменюк.

Более "качественные" подразделения

Как отметила Гуменюк, вопрос не в количестве, а в качестве. Если раньше россияне использовали преимущественно подразделения типа "Z" для наполнения мясных штурмов, то уже сегодня враг пытается подтягивать и морскую пехоту, и десантные войска.

"Что говорит о желании повысить результативность штурмовых действий. Очевидно, что задачей военным руководство ставится прорвать нашу оборону и лишить плацдарма. Наши подразделения максимально мощно отражают эти атаки и при поддержке контрбатарейной борьбы", - добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Какова ситуация в Крынках, Херсонской области

"Враг максимально сосредотачивает усилия. Несмотря на то, что такое маленькое село фигурировало в обращении диктатора, это говорит о важности этого направления для врага и понимание, что им нужна там хоть какая-то победа", - рассказала Гуменюк и добавила, что каждый штурмовой подход врага отбивается.

Какая ситуация на фронте

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 12 января, наши воины отбили 26 атак противника на Марьинском направлении. В частности расширяют плацдарм на Херсонском направлении.