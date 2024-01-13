Россияне подтягивают "более качественные" подразделения на левобережье Херсонской области

Интенсивность российских штурмов на левобережье Херсонской области снова увеличивается. Враг перебрасывает более "качественные" подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Интенсивность штурмов
Как пояснила Гуменюк, динамика боевой работы врага имеет определенную цикличность, которая зависит от погоды, снабжения и обновления запасов.
"На фоне того, что ежедневно мы фиксировали от 10 до 13 штурмовых действий в сутки, 2 и 3 штурмовые действия в сутки это резкое падение активности. Мы фиксировали, что они "собирались с мыслями", возможно ожидали прибытия новых подразделений", - добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.
Сейчас враг пытается вернуться к тому уровню, который он держал раньше. Уже сегодня можно говорить о 9-19 штурмовых действий со стороны россиян.
"В начале отстаивания плацдарма, когда враг пытался активно вести штурмовые действия - мы фиксировали и до 30 штурмовых действий в сутки. Исходя из того, какое количество оккупантов сосредоточено на этом направлении, мы понимаем, что штурмовые действия будут системно продолжаться", - пояснила Гуменюк.
Более "качественные" подразделения
Как отметила Гуменюк, вопрос не в количестве, а в качестве. Если раньше россияне использовали преимущественно подразделения типа "Z" для наполнения мясных штурмов, то уже сегодня враг пытается подтягивать и морскую пехоту, и десантные войска.
"Что говорит о желании повысить результативность штурмовых действий. Очевидно, что задачей военным руководство ставится прорвать нашу оборону и лишить плацдарма. Наши подразделения максимально мощно отражают эти атаки и при поддержке контрбатарейной борьбы", - добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.
Какова ситуация в Крынках, Херсонской области
"Враг максимально сосредотачивает усилия. Несмотря на то, что такое маленькое село фигурировало в обращении диктатора, это говорит о важности этого направления для врага и понимание, что им нужна там хоть какая-то победа", - рассказала Гуменюк и добавила, что каждый штурмовой подход врага отбивается.
Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 12 января, наши воины отбили 26 атак противника на Марьинском направлении. В частности расширяют плацдарм на Херсонском направлении.
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