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Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза

Крим, Середа 04 жовтня 2023 10:12
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Росіяни підтягують на південь резерви з Криму: Гуменюк пояснила, чи є загроза Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти підтягують з окупованого Криму на південь України резерви. Проте поки це не критично, тому великої загрози немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

“На лівому березі Херсона ми спостерігаємо постійні маневри силами та засобами, тому що їх основний спосіб забезпечення власної безпеки - це переховування за цивільним населенням", - сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що маневри росіян пов'язані з боями на Запорізькому напрямку. Вони таким чином постачають сили та засоби на передову.

"Маневри пов'язані з тим, що їм потрібно постачати сили та засоби на Запорізький напрямок, також частково підтягуються резерви з тимчасово окупованого Криму, але критичного збільшення війська і створення ударних угруповань ми не спостерігаємо", - наголосила речниця.

Що відомо про ситуацію в Криму

Нагадаємо, що російські окупанти перетворили захоплений півострів у свою військову базу. Незаконно збудований Кримський міст вони використовують для перекидання техніки та сил на фронт.

Проте останнім часом на території окупованого Криму почастішали вибухи. ЗСУ атакують аеродроми, склади, військові бази та навіть бухти росіян на окупованому півострові.

Так, сьогодні зранку на півночі Криму у районі Красноперекопська пролунали вибухи. Також у мережі повідомили про прольоти винищувачів та пуски ракет.

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