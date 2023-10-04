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Россияне подтягивают на юг резервы из Крыма: Гуменюк объяснила, есть ли угроза

Крым, Среда 04 октября 2023 10:12
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Россияне подтягивают на юг резервы из Крыма: Гуменюк объяснила, есть ли угроза Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты подтягивают из оккупированного Крыма на юг Украины резервы. Однако пока это не критично, поэтому большой угрозы нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"На левом берегу Херсона мы наблюдаем постоянные маневры силами и средствами, потому что их основной способ обеспечения собственной безопасности - это укрывательство за гражданским населением", - сказала она.

Гуменюк также отметила, что маневры россиян связаны с боями на Запорожском направлении. Они таким образом поставляют силы и средства на передовую.

"Маневры связаны с тем, что им нужно поставлять силы и средства на Запорожское направление, также частично подтягиваются резервы из временно оккупированного Крыма, но критического увеличения войск и создания ударных группировок мы не наблюдаем", - подчеркнула спикер.

Что известно о ситуации в Крыму

Напомним, что российские оккупанты превратили захваченный полуостров в свою военную базу. Незаконно построенный Крымский мост они используют для перекидывания техники и сил на фронт.

Однако в последнее время на территории оккупированного Крыма участились взрывы. ВСУ атакуют аэродромы, склады, военные базы и даже бухты россиян на оккупированном полуострове.

Так, сегодня утром на севере Крыма в Красноперекопском районе прогремели взрывы. Также в сети сообщили о пролетах истребителей и пусках ракет.

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